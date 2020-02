Burgemeester Buyse reageert op bekendmaken Mandatenlijst 2018: “Nuancering bij meest betaalde mandaten nodig” Nele Dooms

16 februari 2020

16u26 3 Dendermonde Burgemeester Piet Buyse (CD&V) uit Dendermonde wil reageren op de lijst van mandaten van politici die het Rekenhof jaarlijks publiceert . Dat gebeurde deze week en voor het eerst werd ook publiek gemaakt hoeveel parlementsleden, burgemeesters en schepenen bruto verdienen, zowel met hun gewone job als met hun extra mandaten. Meteen na het bekendmaken van de lijst, met mandaten van 2018, werd Buyse aangeduid als "kampioen met de meest betaalde mandaten". Zelf wil hij dat nuanceren, wegens dubbele tellingen.

“De politicus met de meeste betaalde mandaten is Dendermonds burgemeester Piet Buyse (CD&V)”, zo klonk het meteen nadat de lijst van het Rekenhof bekendgemaakt werd. Buyse cumuleerde in 2018 zestien betaalde mandaten, waaronder dat van burgemeester, leraar en lid van verschillende raden van bestuur zoals die van Fingem, Intergem en Fluvius. “Ik ben voorstander van transparantie en heb geen probleem met deze publicatie, want ik heb ze zoals elk jaar correct aangegeven”, zegt Buyse zelf. “Maar de lijst van 2018 vraagt toch een serieuze nuance.”

Deeltijds leerkracht

Buyse was in 2018 burgemeester van Dendermonde en toen ook nog deeltijds leerkracht geschiedenis in het Oscar Romerocollege. “In de loop van 2018 werden echter wel Intermixt en Fingem opgeheven, zodat vier mandaten vervielen”, zegt hij. “Met de oprichting van Fluvius verdwenen ook nog eens drie adviesorganen, wat het aantal mandaten op negen terugbrengt. Drie mandaten van Eandis werden bovendien opgeheven en vervangen door de mandaten in Fluvius. Ze werden dus niet samen uitgeoefend, maar wel dubbel geteld in de lijst.”

Buyse wil ook de vergoedingen nuanceren. “De vergoedingen zijn presentiegelden, zoals bij leden van een gemeenteraad”, zegt hij. “Die vergoeding kan nooit het maximum van 5.000 euro bedragen, want dat zou betekenen dat we 24 keer per jaar vergaderen en dat is niet zo. Daar mag overigens bij vermeld worden dat ik als bestuurder bij deze instellingen een belangrijke verantwoordelijkheid in de distributiesector draag, niet alleen voor de inwoners van Dendermonde maar ook voor de inwoners van de 234 steden en gemeenten die deel uitmaken van deze intercommunales. Volgens mijn aanslagbiljet is het exacte bedrag dat ik als bestuurder ontvangen heb in 2018: 7.237,34 euro bruto. De netto vergoeding uit deze nevenmandaten bedraagt 3.803,01 euro. Die is bij mijn gezinsinkomen gevoegd en daarop heb ik de extra verschuldigde belastingen betaald.”