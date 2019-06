Buren vieren feest in Torrestraat Nele Dooms

04 juni 2019

De buren van de Torrestraat in Sint-Gillis-Dendermonde hebben er voor de eerste keer een buurtfeest opzitten. Daarvoor werd een nieuw buurtcomité voor de Torrestraat en de Hondstraat opgericht. “Toen we in de buurt polsten naar de interesse voor een buurtfeest, waren de reacties bij de bewoners erg positief”, zegt Gwen Brabants, één van de comitéleden. “Vervolgens stroomden ook daadwerkelijk de inschrijvingen voor het feest vlotjes binnen. We zijn heel blij dat we liefst zeventig buurtbewoners bij elkaar kregen. Met dit initiatief willen we vooral werk maken van een warme straat waar iedereen zich thuis voelt. Zelfs de voorbereidingen van het feest waren leuk. Opbouwen, afwassen, taarten bakken, salades maken,... Alleen al het enthousiasme maakte het feest geslaagd.”