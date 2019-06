Buren verenigen zich in protest tegen twee nieuwe windturbines: “Groene energie is zeker ok, maar niet als die mastodonten in je achtertuin neergepoot worden” Nele Dooms

28 juni 2019

11u36 0 Dendermonde Buurtbewoners uit de omgeving van de Bankveldstraat en Matexiwijk in Grembergen verenigingen zich in protest tegen de mogelijke komst van twee nieuwe windturbines. Colruyt Group wil die langs de Rijksweg N41 bouwen. Bewoners vrezen hinder van slagschaduw, lawaaioverlast en gezondheidsproblemen. “Duurzame energie is zeker ok, maar niet als zo’n mastodonten zowat in je achtertuin neergepoot worden”, klinkt het.

Eoly, de groene energieproducent en -leverancier van Colruyt Group, wil in Dendermonde twee windturbines realiseren. Eén turbine is voorzien aan de oostelijke kant van de N41, vlakbij de grens met Hamme. De andere wordt gepland aan de westelijke kant, tussen Voortweg en Bankveldstraat. De twee turbines moeten stroom opwekken dat overeenkomt met het jaarlijks verbruik van 4.800 gezinnen. Daarmee kan jaarlijks 5.200 ton CO2 bespaard worden.

Informatieavond

De plannen zorgen voor onrust is de buurt van de projectzone. Met onder andere de aanwezigheid van de zogenaamde Matexiwijk staan er veel woningen in de buurt van de geplande windturbines. “Het dichtste huis staat op amper tweehonderd meter afstand. Dat maakt ons toch ongerust”, zegt Herman Van Verberckmoes, één van de initiatiefnemers voor de oprichting van het actiecomité Weetwatwaait Grembergen. Het actiecomité organiseerde een informatieavond voor geïnteresseerden. Er daagde heel wat volk op.

“De massale aanwezigheid van zoveel buurtbewoners bevestigt ons vermoeden dat de bezorgdheid in de omgeving erg groot is”, zegt Kristel De Schutter. “Er is serieus wat ongerustheid rond slagschaduw en geluidshinder. Bovendien zijn we bang voor mogelijke ondergrondse trillingen. En wat met onze gezondheid? We hoorden dat de effecten voor windmolens bijvoorbeeld leiden tot slaapstoornissen en niet goed zijn voor mensen met epilepsie.”

Niet tegen groene energie

In afwachting van de start van een openbaar onderzoek rond de plannen, verenigingen de buren zich nu al in hun protest. “We weten dat we nu naar ons hoofd geslingerd krijgen dat iedereen wel iets moet doen voor het klimaat en groene energie de toekomst is, dat het zonde is daar tegen te zijn”, zeggen Hans en Patricia. “Op zich hebben we ook helemaal niets tegen duurzame energie. Maar moet dit echt zo dicht bij zo’n druk bewoond gebied? Er zijn vast wel nog meer geschikte plaatsen met meer beschikbare ruimte. We stellen vast dat de normen in de Vlarem-wetgeving in Vlaanderen veel minder streng zijn dan de regels in het buitenland, zoals Nederland en Denemarken. Daar zou een project als dit in Grembergen helemaal niet mogelijk zijn.”

Het actiecomité Weetwatwaait plant binnenkort nog een extra informatieavond. Dan wil het specialisten en getuigenissen opvoeren om buren voor te lichten. “We moeten nu handelen om onze stempel te proberen drukken”, klinkt het. “Want zodra die mastodonten er staan, is het hopeloos te laat.”