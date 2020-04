Buren Gentsesteenweg bakken pannenkoeken voor zorgpersoneel rusthuis Aymonshof Nele Dooms

01 april 2020

16u29 8 Dendermonde Onder impuls van het buurtcomité Steenweg op Stelten en de Dendermondse Straatlopers hebben heel wat buren van de Gentsesteenweg in Dendermonde woensdag hun pannetje warm gemaakt. Allemaal sloegen ze aan het pannenkoeken bakken.

Dat deden ze om het zorgpersoneel van het woonzorgcentrum Aymonshof, dat aan de Gentsesteenweg gevestigd is, te verwennen. “Die mensen leveren in deze coronatijden schitterend werk en verdienen een extraatje”, zegt Joost Pinnoo van het buurtcomité. “De bakactie leverde alvast hele stapels pannenkoeken op, die we met plezier overhandigden aan het rusthuis.”

Kinderen uit de straat hadden bovendien ook heel wat tekeningen gemaakt. Die kunnen de bewoners van het rusthuis opbeuren, nu daar geen bezoek is toegelaten door de coronacrisis.