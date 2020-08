Buren bellen brandweer nadat ze rook uit appartement zien komen: Bewoner lag te slapen met pot op vuur Koen Baten

01 augustus 2020

16u41 4 Dendermonde In de Ridderstraat in Dendermonde werd de brandweer vanmiddag opgeroepen nadat buren rookontwikkeling uit een appartement zagen komen. Omdat ze niet wisten wat er aan de hand was werden de hulpdiensten gebeld. De bewoner van het huis was even in slaap gevallen en had nog een kookpot op het vuur staan die voor rookontwikkeling zorgde.

De melding van de brand kwam omstreeks 16.30 uur deze namiddag. De hulpdiensten zelf hoefden niet meer in te grijpen aangezien de bewoner zelf de pot al van het vuur had genomen en enkel de rook naar buiten liet trekken. De brandweer voerde wel een meting uit om te kijken of alles in orde was. De bewoner zelf kwam er met de schrik vanaf en er was geen schade.