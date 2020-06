Buitenschoolse kinderopvang De Steensmurfen verhuist naar nieuwe locatie Nele Dooms

03 juni 2020

14u45 0 Dendermonde De buitenschoolse kinderopvang De Steensmurfen, momenteel gevestigd in de wijk Keur in Dendermonde, krijgt een nieuwe locatie. De verhuis is gepland tegen 1 juli.

Momenteel heeft de IBO De Steensmurfen onderdak in enkele lokalen van de wijkschool van het GO!Atheneum in het Keur. Maar de school plant om deze infrastructuur zelf in gebruik te nemen omdat het er een nieuwe leefschool zal opstarten vanaf 1 september. Hierdoor moet de IBO verhuizen. Dat is al nodig vanaf 1 juli omdat de lokalen gebruiksklaar gemaakt moeten worden voor het Atheneum tegen de start van het volgende schooljaar.

De IBO zal vanaf 1 juli terecht kunnen in de lokalen van het wijkschooltje van het Oscar Romerocollege aan de Pijnderslaan. “Tijdens de vakantieperiode kunnen we er gebruik maken van een refter, turnzaal, eigen opvanglokaal en buitenruimte”, zegt schepen Martine Van Hauwermeiren (CD&V). “Kinderen die voor de zomervakantie ingeschreven zijn voor IBO Keur, kunnen dus gewoon terecht bij onze begeleiders in het Oscar Romerocollege. Dat is iets verderop dan de huidige locatie.”

Vanaf 1 september zal er voor- en naschoolse opvang in zowel het Oscar Romerocollege als het GO!Atheneum georganiseerd worden. “Tijdens het schooljaar zal onze werking splitsen over de beide scholen”, legt Van Hauwermeiren uit. “Waar het kind naar school gaat, daar zal het ook opvangen worden. Dat gebeurt door medewerkers van de stad.”