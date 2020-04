Brusselsestraat afgesloten voor aanvoer materiaal werken begijnhof Nele Dooms

26 april 2020

11u30 0 Dendermonde De Brusselsestraat in Dendermonde zal op dinsdag 28, woensdag 29 en eventueel ook nog donderdag 30 april afgesloten zijn voor het verkeer. Er wordt op die dagen materiaal geleverd voor de geplande restauratiewerken op het Sint-Alexiusbegijnhof.

Normaal gezien hadden de riolerings- en wegenwerken aan het begijnhof al op 24 maart moeten starten, maar de coronacrisis zorgde voor uitstel. Bedoeling is nu dat de aannemer start op 4 mei met de eerste graafwerken. In aanloop daarvan worden de komende week al de nodige materialen geleverd op de werf en zal die werf ingericht worden.

Het stadsbestuur wil hinder in de Brusselsestraat zoveel mogelijk beperken en daarom gebeurt de toelevering van materialen op 2 locaties: via de smalle doorgang in de Brusselsestraat en via een kraan in de Begijnhoflaan. De Brusselsestraat zal dinsdag en woensdag afgesloten worden van het Heldenplen tot de ingang van het begijnhof. De rotonde aan de Oude Vest blijft open. Afhankelijk van hoe vlot alles verloop zal de straat ook donderdag nog al dan niet afgesloten blijven. Tijdens de duur van de werken later zal de Brusselsestraat af en toe nog eens een dag tijdelijk worden afgesloten.