Bruisrode Pleint met Get Ready heeft alle records gebroken Nele Dooms

17 juni 2019

08u19 0

De beste editie ooit, dat is het festival Bruisrode Pleint het voorbije weekend geworden. Onder andere de boysband Get Ready op het podium zorgde voor een toestroom van een massa volk. Het Dorpsplein van Baasrode stond afgeladen vol. “Dit hebben we nog nooit meegemaakt”, zegt Dieter Mannaert van Bruisend Baasrode, de handelaarsvereniging die al een aantal jaren het festival organiseert. “We mogen erg tevreden zijn met dit succes. Niet alleen mochten we honderden en honderden bezoekers verwelkomen, ook al onze drank en hapjes waren compleet uitverkocht. Zo’n overrompeling was het.” Bruisrode Pleint werd indertijd opgestart naar aanleiding van het heraangelegde Dorpsplein van Baasrode. De organisatoren willen hiermee een evenement om de inwoners bij elkaar te brengen en te doen feesten. Naast Get Ready zorgden ook coverbands De Schil en Johnny’s Little Drumstricks voor ambiance. DJ Pipse zorgde achteraf nog voor een afterparty vol ambiance.