Brouwerij Dilewyns lanceert spirit voor feestjaar, ook Ros Beiaard limited edition Nele Dooms

20 juni 2019

13u56 0 Dendermonde

Brouwerij Dilewyns in Dendermonde, opgericht door amateurbrouwer Dilewyns, stevent af op haar tienjarig bestaan. Voor het feestjaar wil de brouwerij, wijd en zijd gekend om haar Vicaris-bier, uitpakken met nieuwe producten. Zo is er alvast de spirit op basis van de Vicaris Trippel. Er komt zelfs een Ros Beiaard limited edition van uit.

In 1999 brouwde Vincent Dilewyns voor het eerst een eigen bier in zijn garage, de Vicaris. Wat daarna volgde werd een succesverhaal, met de bouw van een eigen professionele brouwerij op het industrieterrein Hoogveld zo’n tien jaar geleden als hoogtepunt. Ondertussen staat dochter Claire Dilewyns aan het hoofd van de brouwerij en wordt er jaarlijks 520.000 liter bier gebrouwen.

Om de tiende verjaardag te vieren kijkt de brouwerij aan tegen een groot feest in 2020. Bovendien is er nog meer reden tot feesten, want Dilewyns is hoofdsponsor van de Ros Beiaardommegang die in mei 2020 plaatsvindt. “Beiden mogen niet onopgemerkt voorbijgaan”, zegt Claire Dilewyns. “Reden genoeg voor ons om eens iets unieks te doen. Het moet een dynamisch jaar worden, waarin we willen verrassen met verschillende nieuwigheden en evenementen.”

Eerste nieuwigheid is de nieuwe drank die Dilewyns op de markt brengt. Geen bier deze keer, maar wel gebaseerd op het allereerste bier waar het voor de brouwerij allemaal mee begon: de Vicaris Tripel. “In samenwerking met The Bassets, een ambachtelijke stokerij uit Ruiselede, hebben we een spirit ontwikkeld op basis van ons bier”, klinkt het. “Het krijgt de naam ‘Dileywns’ en er zijn twee varianten.”

Zowel de Dilewyns Gold als de Dilewyns Ruby zijn puur en gedistilleerd. De Ruby kreeg aardbei, abrikoos en sinaasappel als extra ingrediënten. “Speciaal naar aanleiding van de Ros Beiaardommegang brengen we ook een Ros Beiaard limited edition versie uit”, zegt Dilewyns. “Deze spirit kan puur worden gedronken of on the rocks, maar leent zich ook zeer goed als basis voor cocktails. Experts gingen aan de slag met onze spirits en stelden zeven verschillende cocktails op punt, waaronder ook een biercocktail met Quinto.”

Wie al eens wil proeven, kan dat tijdens de opendeur van Brouwerij Dilewyns, op zondag 23 juni. Iedereen is dan een hele dag, vanaf 11 uur welkom in de brouwerij voor een blik achter de schermen.