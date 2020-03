Brouwerij Dilewyns lanceert “Quarantaine Steunactie” en doneert aan AZ Sint-Blasius Nele Dooms

31 maart 2020

15u59 0 Dendermonde Brouwerij Dilewyns, gekend van het Vicarisbier, uit Dendermonde lanceert een eigen “”Quarantaine Steunactie”. “We willen zowel de zorgsector als onze horecaklanten een hart onder de riem steken”, zegt Claire Dilewyns.

De brouwerij is door de coronacrisis ondertussen al ruim twee weken gesloten en door de maatregel om de horeca te sluiten, is ook de afzetmarkt al flink geslonken. Online bestellingen kunnen echter wel nog. En daar koppelt Dilewyns nu de “Quarantaine Steunactie” aan.

“Dit is een solidariteitsactie waarbij we enerzijds ons steentje willen bijdragen aan de zorgsector en anderzijds onze horecaklanten een hart onder de riem steken”, zegt Claire Dilewyns. “Mensen kunnen van thuis uit een bestelling plaats, die wij gratis aan huis leveren. In ruil donderen wij aan het Dendermondse ziekenhuis Sint-Blasius.”

Liefhebbers kunnen in een doos, van 24 flesjes van 33cl, verschillende Vicarisbieren door elkaar mixen. Per levering schenkt Dilewyns 5 euro aan het ziekenhuis om hen te helpen met de strijd tegen COVID-19. Bovendien bevat elke doos een tegoedbon voor een gratis Vicarisbier, te consumeren bij de horecazaak naar keuze wanneer die weer opengaat. “Elke horecazaak die Vicaris serveert, komt in aanmerking hiervoor”, zegt Dilewyns. “Op deze manier willen wij onze zwaarst getroffen klanten, de horecazaken, steunen.”

De gratis leveringen zijn mogelijk in Groot-Dendermonde, Berlare, Lebbeke, Buggenhout, Hamme, Zele, Waasmunster en Temse. Bestellen kan via info@vicaris.be.