Brouwerij Dilewyns kan ruim 2.000 euro schenken aan ziekenhuis na “Quarantaine Steunactie” Nele Dooms

25 mei 2020

17u52 0 Dendermonde Brouwerij Dilewyns, gekend van het Vicarisbier, uit Dendermonde schenkt ruim 2.000 euro aan het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius. Dat is de opbrengst van de “Quarantaine Steunactie”. Die is zopas afgesloten.

Naar aanleiding van de coronacrisis startte brouwerij Dilewyns, die door de maatregelen zelf haar afzetmarkt flink zag slinken, een solidariteitsactie. De brouwerij wilde hiermee enerzijds haar steentje bijdragen aan de zorgsector en anderzijds horecaklanten een hart onder de riem steken. “Mensen konden van thuis uit een bestelling van onze bieren plaatsen, die wij gratis aan huis leverden. In ruil donderen wij aan het AZ Sint-Blasius”, legt Claire Dilewyns uit. “Bovendien bevatte elke bestelling een tegoedbon voor een gratis Vicarisbier, te consumeren bij de horecazaak naar keuze wanneer die weer opengaat.”

De actie sloot af met een zeer mooi resultaat. “Door de vele bestellingen kunnen we een donatie van 2.025 euro doen aan het AZ Sint-Blasius voor de verdere strijd daar tegen het coronavirus”, zegt Dilewyns. “Bovendien hebben wij ook 500 consumptiebonnen weggegeven om te besteden in de plaatselijke horeca wanneer deze opnieuw open mogen. Op deze manier willen wij onze horecaklanten een hart onder de riem steken in deze zware en onzekere tijd.”