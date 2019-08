Brouwerij Dilewyns brengt eeuwenoude vlasambacht weer tot leven om er feestbier voor Ros Beiaard mee te brouwen Nele Dooms

22 augustus 2019

12u29 3 Dendermonde Een bier brouwen met... vlas. Dat gebeurt op dit ogenblik voor de eerste keer ooit in Dendermonde. Brouwerij Dilewyns, hoofdsponsor van de Ros Beiaardommegang in 2020, komt met dit “specialleke” op de proppen voor het Ros Beiaard. Na anderhalf jaar experimenteren, is net gestart met brouwen van het Ros Beiaard Feestbier. Tegen november kan het gedronken worden. En tegen de ommegang volgend jaar met liters tegelijk geserveerd.

Claire Dileywns en papa Vincent van de gelijknamige brouwerij aan de Vlassenhout op industrieterrein Dendermonde, gekend van onder andere het Vicarisbier, hadden Kloddezakken uit Zele laten afzakken naar het bedrijf om er ter plekke vlas te draaien om het brouwproces van het nieuwe bier te starten. Het zorgde voor een gezellige bedrijvigheid en een oud ambacht kwam er weer mee tot leven. “Het is die folklore die we nu koppelen aan de folklore van het Ros Beiaard”, zegt Claire. “Een uniek huwelijk voor wat een uniek product moet opleveren.”

Want inderdaad, met vlas is nog nooit eerder bier gebrouwen. Dilewyns had er ruim anderhalf jaar tijd van experimenteren voor nodig. “Voor het Ros Beiaard feestbier wilden we natuurlijk iets heel speciaals”, legt Claire uit. “Met kruiden hebben allerlei brouwerijen al zoveel gedaan, dus we wilden iets anders. In onze zoektocht naar een uniek ingrediënt, brainstormden we ook over gewassen die vroeger zo belangrijk waren voor de streek. Dan kan je niet om vlas heen. Daarmee gingen we aan de slag. Het was een hele zoektocht om te ontdekken welk deel van het vlas best bruikbaar was, welke hoeveelheid meest geschikt was voor de juiste smaak, enzovoort. Verschillende proefbrouwsels werden gemaakt en getest. Nu staat alles op punt, zodat het brouwproces in onze grote ketels nu kan starten.”

Burgemeester Piet Buyse (CD&V) was aanwezig voor het startschot en is enthousiast. “Fantastisch hoe ze hier een uitgestorven ambacht weer tot leven brengen. Vlas was indertijd superbelangrijk voor onze streek. Het belang daarvan is op de achtergrond geraakt en stilaan vergeten. Maar nu kunnen we de mensen daar eens aan herinneringen. Dankzij de inventiviteit van Dilewyns komt het nu terug in de belangstelling. En dat dit dan nog een bier oplevert voor ons Ros Beiaard is helemaal geweldig. Belangrijk detail overigens: Voor dit bier wordt gelukkig geen Aalsterse hop gebruikt”, knipoogt hij.

Twee brouwsels van elk 7.500 liter zullen van het feestbier gemaakt worden. Dilewyns plantte hiervoor zelf haar eigen vlas op haar bedrijfsterrein aan de Vlassenhout. De vezels ervan worden gebruikt. Met 6,5 graden wordt het bier een mooie doordrinker. Midden oktober zal de botteling plaatsvinden in magnumflessen en flessen van 75 centiliter. “Het design, met gebruik van het huidige campagnelogo van het Ros Beiaard, daarvoor is momenteel volop in ontwerp”, zegt Claire. “Tegen november zal het bier te drinken zijn. Wie proeft, mag zich aan een lichte grasachtige toets verwachten en citrus. We gaan tegen de Ros Beiaardommegang ook verdelen op vaten, zodat de cafés bij deze hoogdag liters van dit bier naar hartenlust kunnen tappen voor de Dendermondse feestvierders.”