Broodjeszaak Bella Ella schenkt chocolade aan ziekenhuis Koen Baten

08 april 2020

14u24 0 Dendermonde Broodjeszaak Bella Ella uit de Brusselsestraat in Dendermonde heeft vandaag twee dozen vol met chocolade afgegeven aan het Sint-Blasius ziekenhuis in Dendermonde. De zaak is op dit moment gesloten en wou de chocolade niet slecht laten worden. “We hebben daarom met het personeel besloten alle zorgverleners een hart onder de riem te steken”, klinkt het.

De chocolade was normaal voor te serveren bij de koffie in de zaak, maar omdat deze door het coronavirus gesloten was, wilden ze iets goed doen zodat de chocolade niet verloren zou gaan. “Wij kunnen er niets meer mee doen, en het ziekenhuis verdient na al hun inzet wel wat appreciatie", klinkt het. “We hebben dan gebeld met het ziekenhuis en mochten het daar gaan overhandigen. Ze waren erg dankbaar voor de gift en wij zijn ontzettend blij dat we hun hebben kunnen steunen.”