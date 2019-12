Broers Veldeman verwelkomen nieuwe Vier Heemskinderen: “Peterschap ter harte nemen” Nele Dooms

24 december 2019

16u18 0

De broers Toon, Stijn, Stefaan en Gert Veldeman verwelkomden de nieuwe Vier Heemskinderen, de broers Lander, Stan, Wout en Maarten Cassiman, in hun bedrijf Veldeman Aannemingen aan het industrieterrein in Dendermonde. Op het programma stond een kennismaking omdat de broers Veldeman het peterschap over de nieuwe Heemskinderen aangenomen hebben. “We vinden dit erg belangrijk”, zegt Gert Veldeman. “Zelf kregen we indertijd in de voorbereidingen naar de Ros Beiaardommegang van 1990 veel steun en begeleiding van Kris De Jonghe, zelf ooit Heemskind geweest. Hij gaf ons advies hoe we best op de rug van het Ros Beiaard konden zitten en zorgde tijdens repetities bijvoorbeeld voor een praatje tijdens het wachten. Wij willen nu ook onze ervaringen doorgeven aan de broers Cassiman.” Een eerste kennismaking verliep alvast vlot. Lander, Stan, Wout en Maarten ontdekten al gauw dat de liefde voor het Ros bij de Veldemannekes heel diep zit. Elke vergaderzaal in het bedrijf draagt met Ritsaert, Writsaert, Adelaert en Reinout de naam van een Heemskind. En aan de muur in een bureel hangt een reusachtige foto van het Ros Beiaard op de Grote Markt bij de ommegang van 2010.