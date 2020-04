Broers Veldeman organiseren “WCUP rond uw kot”: “Sport kan ons verbinden” Nele Dooms

24 april 2020

12u59 0 Dendermonde De broers Veldeman uit Dendermonde, die als gepassioneerde triatleten het Belgische sportvoedingsmerk WCUP Sports Nutrition verdelen, willen zoveel mogelijk mensen laten sporten rond hun kot. Daarvoor organiseren ze op zondag 3 mei de “WCUP rond uw kot”. “Het zijn moeilijke tijden, maar sport kan velen verbinden”, klinkt het.

Doorgaans leiden de broers Gert, Stefaan, Stijn en Toon Veldeman hun schilder- en aannemingsbedrijf, maar ook de liefde voor de sport zit in hun DNA. Drie jaar geleden vertaalde zich dat in de overname van het Belgische sportvoedingsmerk WCUP Sports Nutrition, waarbij ze hun ondernemingszin nog nauwer lieten aansluiten bij hun passie.

“Deze coronaperiode is voor vele sporters een donkere periode, want alle events en wedstrijden worden afgelast of voor maanden uitgesteld”, zegt Gert Veldeman. “Maar tegelijk is de sport momenteel wat velen van ons verbindt, ieder in zijn omgeving en heel vaak alleen. Die verbondenheid willen we nog extra tot uiting brengen door de organisatie van de WCUP rond uw kot.”

Bedoeling is om op hetzelfde moment sporters van elk niveau en vanop eender welke plaats met elkaar te verbinden. Dat gebeurt door hen een haalbare afstand te laten lopen of joggen. “Kinderen, dames, heren, recreanten of atleten: er is voor elk wat wils”, zegt Gert. “En er zijn leuke prijzen te winnen.”

Wie interesse heeft en wil inschrijven voor zondag 3 mei, kan dat door zich te registreren op de Strava-app en vervolgens Strava-lid van de WCUP Sports Nutrition te worden. Info: wcup.eu.