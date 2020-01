Broers Cassiman zijn officieel Vier Heemskinderen, eerste triomftocht met Pijnders over Grote Markt is een feit Nele Dooms

05 januari 2020

16u08 7 Dendermonde Er was zondag een massa volk op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op de Grote Markt in Dendermonde. Daar zat de plechtige aanstelling van de broers Cassiman tot de nieuwe Vier Heemskinderen natuurlijk voor iets tussen. Maarten, Wout, Stan en Lander kregen officieel de zwaarden overhandigd van hun voorgangers Maarten, Niels, Dieter en Michiel Van Damme en tekenden de erecode. Een eerste triomftocht, gedragen door Pijnders over de Markt, werd op luid applaus onthaald.

De zwaarden en harnassen, wat dof geworden na tien jaar onbruik, van de Vier Heemskinderen waren voor de gelegenheid schoon en blinkend opgepoetst. En in het stadhuis verzamelden tal van genodigden. Op de Grote Markt deden nog eens honderden en honderden Dendermondenaren hetzelfde. Na de wildemanloop deze zomer om nieuwe Pijnders aan te duiden, een daverende Katuit in augustus en de verkiezing van de Vier Heemskinderen begin november, was zondag een nieuw hoogtepunt in aanloop naar de langverwachte Ros Beiaardommegang op 24 mei 2020 aangebroken: de officiële aanstelling van de broers Maarten, Wout, Stan en Lander Cassiman tot de nieuwe Vier Heemskinderen. Voor de Dendermondenaren was dit het signaal om van de traditionele nieuwjaarsreceptie een stevig feestje te maken.

“Dat de broers Cassiman als Vier Heemskinderen op de rug van het Ros Beiaard zullen rijden op 24 mei 2020 is al van 6 november geweten, maar we moesten ze wel nog officieel aanstellen”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Met deze plechtigheid zijn de broers nu Heemskinderen voor het leven. De vorige Heemskinderen, de broers van Damme, geven hen niet de fakkel, maar wel het zwaard door.” Dat gebeurde nadat Maarten, Wout, Stan en Lander de erecode van Heemskinderen ondertekend hadden. Daarmee beloven ze waardige vertegenwoordigers van Dendermonde te zijn, formeel deel uit te maken van het gemeenschappelijke folkloristisch erfgoed en zich respectvol te gedragen.

Maarten, Niels, Dieter en Michiel Van Damme, die tien jaar geleden bejubeld werden als Vier Heemskinderen, blonken overigens van trots toen ze de zwaarden aan hun opvolgers doorgaven en hen zo kroonden tot Ritsaert, Writsaert, Adelaert en Reinout. “Reinout mag dan de jongste van de vier Heemskinderen zijn, hij is wel de dapperste”, benadrukte Michiel nog toen hij het zwaard aan Lander gaf. De broers Van Damme zelf werden vervolgens plechtig opgenomen in het Genootschap van de Vier Heemskinderen. De documenten daarvan kregen ze overhandigd door Miel Leybaert, het oudste nog levende Heemskind van Dendermonde. Hij zat met zijn broers in 1958 op het Ros Beiaard.

Na de plechtigheid in het stadhuis volgde een eerste triomftocht van de broers Cassiman over de Grote Markt. De Pijnders, die op 24 mei het Ros Beiaard zullen torsen, droegen deze keer een houten constructie met grote tronen waarop Maarten, Wout, Stan en Lander plaatsgenomen hadden. Daarmee kwamen ze langs de zijkant van het stadhuis de Grote Markt opgestapt om vervolgens, tussen de enthousiaste menigte, een ronde te maken over het plein. Concertband Dynamic zorgde ondertussen voor de nodige muziek, waarbij ook het Ros Beiaardlied natuurlijk niet ontbrak. Op een groot podium werden de nieuwe Vier Heemskinderen vervolgens nog eens goed in de kijker gezet. “Dit was alleszins al een fenomenaal voorsmaakje van wat ons in mei te wachten staat”, zeggen de broers. “Het was al een goede repetitie om eens rondgedragen te worden en de zwaarden in de lucht te steken.”