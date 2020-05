Broer en zus starten samen Bar Bol en laten ijsjes smullen in stadscentrum Nele Dooms

08 mei 2020

16u48 0 Dendermonde Met ietwat vertraging door de coronacrisis, is Dendermonde voortaan een ijssalon rijker. Ivana Annaert (21) en broer Junior (28) staan er aan het roer. Aan de Oude Vest in hartje stad serveren ze vanaf nu “gelateria”, of zelfgemaakt Italiaans ijs. “De stad miste nog een echt ijssalon. Bar Bol komt daar aan tegemoet”, zeggen ze twee.

Junior Annaert is niet aan zijn proefstuk toe. Hij baat al een aantal jaren brasserie Bar Proef aan de Vlasmarkt in Dendermonde uit. Zus Ivana kwam er al regelmatig helpen. “Ik mag dan al studies businessmanagement achter de rug hebben, mijn droom ligt eigenlijk in de horeca”, vertelt ze. “Door mijn broer te helpen in het restaurant, kreeg ik nog meer de smaak te pakken. Dat we nu gaan samenwerken voor een ijsjessalon vind ik fantastisch.”

Voor hun nieuwe zaak palmen Ivana en Junior een pand pal op de Oude Vest, de winkelstraat in hartje Dendermonde in. Eerder hadden daar een kledingzaak en Oil & Vinegar onderdak gehad. “Toen we zagen dat dit pand te huur kwam, hebben we meteen toegehapt”, zegt Junior. “De locatie is ideaal. We starten hier ook heel bewijst met een ijsjessalon. We hebben het gevoel dat dit nog iets was waar het centrum gebrek aan had.”

Bar Bol belooft alvast een schot in de roos te worden. Het salon is nog maar open en ijsjes gaan al vlot over de toonbank. De uitbaters worden ook overstelpt met positieve en enthousiaste reacties. “Wie nu op de Oude Vest kuiert en winkelt, kan in het passeren een lekker ijsje meepikken”, zegt Junior. “Ook de vele scholieren die Dendermonde kent, zijn enthousiast. Eens de scholen weer opgestart, wordt Bar Bol allicht een favoriete afspraakplaats na schooltijd. Dat merkten we nu al aan commentaren op sociale media.”

Standaard zullen in de vitrine van Bar Bol zestien verschillende smaken verse gelateria te vinden zijn. Die wordt allemaal handgemaakt door Ivana. “We kozen bewust voor Italiaans ijs, omdat dat heel lekker is, er minder room in zit en daardoor minder zwaar is”, zegt zij. “In de toekomst willen we ook vegan ijs en suikervrij ijs aanbieden. Wie wil neemt een ijsje mee, maar we hebben aan de zaak op de eerste verdieping ook een leuke verbruiksruimte.”"

Naast ijsjes zijn bij Bar Bol ook Brusselse wafels en milkshakes te verkrijgen, net als chocoladefontein en -fondue. Bij de ijsjes horen dan weer verschillende toppings. Op termijn komen er ook ijstaarten. Specialiteit van het huis wordt de Bar Boule, geïnspireerd op de Boule de Berlijn, met ijs in.

Evident openen midden de coronacrisis is het niet. De zaak had eigenlijk al een maand geleden moeten open gaan. “Maar door de crisis liepen de verbouwingswerken wat vertraging op”, zegt Junior. “De timing nu komt echter toch ook weer heel goed uit. Net op tijd voor de heropening van de winkels.”

Info is te vinden op de Facebook-pagina Bar Bol.