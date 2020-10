Brochure met overzicht Nederlandse lessen moet nieuwkomers aansporen taal te leren: “Basis van goede integratie” Nele Dooms

08 oktober 2020

15u35 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde heeft de brochure “Nederlands leren en oefenen” klaar. Die moet nieuwkomers aansporen de taal te leren. Hiermee zet de stad extra in op kennis van het Nederlands.

“Nederlands leren is de hoeksteen van integratie”, zegt schepen van integratie en sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA). “Volwaardig aan onze samenleving deelnemen, is onmogelijk zonder kennis van het Nederlands. Net daarom zet onze stad al jaren sterk in op stimuleren en promoten van het Nederlands. Zo investeren we in de beschikbaarheid van lessen en oefenmomenten Nederlands. Deze mogelijkheden zijn recent nog uitgebreid, onder andere met een taalkamp Nederlands de voorbije zomer voor anderstalige jongeren.”

Om zoveel mogelijk nieuwkomers naar taallessen te krijgen, werkte het stadsbestuur een nieuwe brochure uit. Die is meertalig opgesteld en biedt een overzicht van opleidingsmogelijkheden, lessen en oefenkansen om Nederlands te leren. “Elke nieuwkomer in Dendermonde heeft de keuze uit een groot aanbod aan lessen en laagdrempelige oefeningen”, zegt Roggeman. “Die vatten we nu samen in een handig overzicht. Iedere anderstalige die zich aanmeldt aan de loketten van stad en OCMW zal met deze brochure aangespoord worden om zich in te schrijven voor Nederlandse lessen en oefenmomenten. Hiermee is deze brochure een nieuwe stap in ons ambitieus taalbeleid.”