Brantano voor eerst open sinds aangekondigde uitverkoop: wel heel lange rij, maar geen chaos Nele Dooms

26 augustus 2020

12u37 8 Dendermonde Terwijl het op andere plaatsen in het land al enkele dagen stormloopt voor de uitverkoop van Brantano, ging de schoenenwinkel in Dendermonde pas woensdagochtend voor de eerste keer open. Ook hier daagde een massa volk op, wat voor een lange wachtrij zorgde. Chaos werd het echter niet.

De voorbije zaterdag was de Mechelsesteenweg in Dendermonde al eens op zijn kop gezet naar aanleiding van de uitverkoop van Brantano, maar dat kwam toen omdat geïnteresseerden aan het verkeerde adres stonden. De schoenenzaak zelf bleef die dag immers dicht, het was alleen Brantano Boetik aan de andere kant van de steenweg die de deuren opende voor uitverkoop. Aan die vestiging grepen burgemeester en politie toen in omdat er een te grote massa verzamelde.

Uiteindelijk was het wachten tot woensdag voor de schoenenzaak Brantano zelf de deuren opende. En daar had veel volk naar uitgekeken blijkbaar, want net zoals op zoveel andere plaatsen in Vlaanderen dikte ook hier de wachtrij al van ‘s ochtends vroeg aan. Toch verloopt het in Dendermonde momenteel een pak gedisciplineerder dan op andere plaatsen. Kopers krijgen een nummer en mogen met maximum dertig de winkel in om er vervolgens een halfuur hun schoenen uit te kiezen en af te rekenen aan de kassa. Dat verloopt rustig. Geen chaos, met na een winkelbeurt tal van open dozen en losse schoenen op de grond. “Zo kan het dus ook”, maken velen zich de bedenking.

“Heb geduld en respect”

Sommige personeelsleden van de Dendermondse Brantano hadden daar via sociale media ook zelf toe opgeroepen. “De totale uitverkoop zal woensdag beginnen, maar wees alsjeblief vriendelijk voor het personeel en heb geduld en respect”, klonk het. “De uitverkoop zou trouwens duren tot eind september, dus het is allicht niet nodig om allemaal al meteen met een aanhangwagen te komen aanschuiven. Later langskomen, kan dus ook nog. Maak er aub geen toestanden van zoals op andere plaatsen. Toon dat het in Dendermonde beschaafder kan.”

De oproep blijkt niet in helemaal dovemansoren gevallen. Eén van de vele kopers is Jan uit Berlare, vader van vier kinderen. Hij maakt maar wat graag gebruik van de kortingen van 75 procent die Brantano nu aanbiedt op alle schoenen uit de stock. Jan bracht twee van zijn kinderen mee en vatte al om 7 uur ‘s ochtends post aan de winkel. “We waren hier zaterdag ook, maar toen bleek dat alleen de Brantano Boetik open ging zijn we weer naar huis gegaan”, zegt hij, terwijl hij afrekent aan de kassa. Jan betaalde 596,16 euro, terwijl hij eigenlijk schoenen voor in totaal 2.348 euro mee had. “Mooi meegenomen”, zegt hij. “Met vier kinderen kan elke euro tellen. Net daarom maken wij graag gebruik van deze uitverkoop.”