Brandweerzone Oost kreeg meer dan 250 oproepen door storm Koen Baten

10 februari 2020

15u04 24 Dendermonde Brandweerzone Oost kreeg zondag meer dan 250 oproepen binnen over schade en omgewaaide bomen. ‘s Morgens om 8 uur kwamen de eerste oproepen al binnen, sindsdien reden de hulpdiensten bijna continue uit om schadegevallen op te lossen.

Storm Ciara is zeker niet onopgemerkt gepasseerd in de streek rond Dendermonde. Dat bleek ook duidelijk aan het aantal oproepen die de brandweer kreeg om schade te gaan herstellen. Heel de nacht hebben ze doorgewerkt om de zwaarst getroffen personen het eerst te helpen en de schade te herstellen.

In de Dammenlaan in Dendermonde werd een dak afgerukt door de hevige windstoten. Ook vandaag is de brandweer nog steeds onderweg om schadegevallen op te lossen. De ergste rukwinden zijn intussen wel gaan liggen.