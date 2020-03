Brandweerzone-Oost deelt mondmaskers uit aan collega-hulpverleners Koen Baten

20 maart 2020

15u12 0 Dendermonde De hele brandweerzone-Oost is vanmorgen op verschillende plaatsen mondmaskers gaan uitdelen. Vanmorgen zijn er 5 miljoen aangekomen in Luik, deze werden opgehaald in Peutie en dan uitgedeeld door de brandweer.

Over heel Vlaanderen gingen verschillende brandweerzones de maskers uitdelen. Ook hier in de regio bracht de brandweer de maskers rond. Ze gingen onder meer langs bij het Sint-Blasiusziekenhuis in Dendermonde. Daar werden een hele reeks mondmaskers overhandigd voor de werking van het ziekenhuis.

Met deze actie toont de hulpverleningszone dat ook zij alles in het werk willen stellen om deze crisissituatie zo snel mogelijk de baas te zijn. De brandweermensen willen via deze actie ook al het verplegend personeel een hart onder de riem steken. In de toekomst wordt er nog een lading maskers verwacht, die dan zal rondgebracht worden door de brandweer. In enkele uren tijd waren alle maskers rondgebracht bij de juiste organisaties.