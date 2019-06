Brandweerzone houdt grootscheepse oefening op Nieuwdonk en iedereen is welkom Koen Baten

Brandweerzone Oost houdt morgenavond een grootscheepse oefening aan de Nieuwdonk in Overmere. Wat de oefening net inhoudt blijft tot morgen geheim, maar de brandweerzone wil iedereen die interesse heeft in de brandweer uitnodigen om te komen kijken naar de oefening. De oefening zal plaats vinden op het water. Iedereen die interesse heeft is welkom vanaf 19.00 uur aan de Nieuwdonk, waarna er gestart zal worden met de oefening. Daar kan je kennis maken met de werking van de brandweer en begint de microbe misschien ook wel zelf te kriebelen.