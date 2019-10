Brandweerman hangt helm aan de haak na carrière van 33 jaar: “Echte vriendschappen aan over gehouden” Koen Baten

12u15 18 Dendermonde Brandweerman Dirk Franckaert (60) uit Dendermonde stopt na een carrière van 33 jaar bij het brandweerkorps in Dendermonde. Jaar en dag heeft hij zich met volle goesting ingezet voor de brandweer, maar nu is het tijd voor iets anders in zijn leven. Met veel fierheid blikt hij terug op zijn jarenlange carrière en tal van herinneringen. “Het moment toen ik een kindje redde van onder het ijs zal mij het meest bijblijven”, aldus Dirk.

Uitgerekend op zijn verjaardag had het korps van Dendermonde een afscheidsbrandje gepland voor Dirk. Met een oproep lokten ze hem naar de Schoolstraat in Appels, waar hij zijn laatste brand mocht blussen in het bijzijn van heel wat collega’s. Dirk was zichtbaar geraakt door het hele gebeuren en was dankbaar voor alle momenten die hij heeft meegemaakt. “Er is een tijd van komen en gaan en voor mij was het nu meer dan voldoende geweest", zegt Dirk. “Nu ga ik iets meer genieten van het leven, maar ik zal zeker nog vaak terugdenken aan de carrière bij de brandweer", klinkt het. “Ik had wel verwacht dat ze iets zouden doen, maar dat er zo veel volk zou zijn, deed me enorm veel plezier. Het heeft mij geraakt en het is een mooie afsluiter voor mijn carrière", klinkt het.

In de familie

Brandweerman zijn zit in de familie. Ook de vader van Dirk behoorde vroeger tot het brandweerkorps van Dendermonde. Ondertussen zit ook zijn zoon Stefaan Franckaert als vrijwilliger bij de brandweer in Dendermonde en als beroepsbrandweerman in Brussel. “Het is intussen de derde generatie die bij de hulpdiensten zit en ik ben ontzettend blij dat dit wordt voortgezet", zegt Dirk.

Duikteam

Dirk heeft in zijn lange carrière heel wat meegemaakt. Hij was degene die mee zijn schouders zette onder het duikteam in Dendermonde. In de jaren negentig beleefde hij als duiker een nachtmerrie, met een kindje dat onder het ijs was terechtgekomen. “Dit gebeurde aan de vijvers in de Boonwijk", aldus Dirk. “Ik was er toen bij en we zijn erin geslaagd het kind levend en wel terug naar boven te krijgen. Dat is iets wat mij altijd is bijgebleven tijdens mijn carrière.” De persoon overleefde het ongeval.

Na het afscheid sprak hij zijn collega’s nog toe in de kazerne. “Ik wil jullie allemaal ontzettend hard bedanken voor de afgelopen jaren. Ik heb hier veel vrienden gemaakt voor het leven. We hebben samen veel zware ongevallen uitgevoerd. Ik hoop dat jullie het in de toekomst altijd veilig mogen houden", besloot Dirk.