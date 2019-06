Brandweer zet deuren open Nele Dooms

02 juni 2019

De brandweer van Dendermonde plant tijdens het Pinksterweekend haar jaarlijkse Opendeurdagen. Op zaterdag 8 en zondag 9 juni is iedereen welkom om in de brandweerkazerne aan de Oude Vest een kijkje te komen nemen achter de schermen. Op zaterdag kan dat vanaf 15 uur en op zondag vanaf 11 uur. Alle brandweervoertuigen zijn te bezichtigen en op zaterdag start vanaf 18 uur van barbecue. Kinderen kunnen zich wagen aan een brandweerparcours en waterspelletjes of zich uitleven op een springkasteel. Er zijn ook infostands over de bouwplannen voor de nieuwe kazerne en jobs bij de brandweer. Zondag om 11 uur speelt de Koninklijke Muziekkapel een aperitiefconcert. Vervolgens zijn er barbecue, pannenkoeken en ijsjes. De brandweermannen zorgen ook voor enkele spectaculaire demonstraties. Alles is gratis. Naar aanleiding van de opendeurdagen gelden speciale verkeersregelingen in de omgeving van de kazerne. Vanaf woensdag 5 juni geldt er in de ruime omgeving van de brandweerkazerne een parkeerverbod. De Oude Vest wordt ter hoogte van de brandweerkazerne, inclusief de parallelweg aan de pianowinkel, afgesloten voor het verkeer op zaterdag en zondag.