Brandweer start voorbereidingen voor tijdelijke verhuis: parking Hollandse Kazerne wordt afgesloten Nele Dooms

08 september 2020

15u39 2 Dendermonde De parking aan de Hollandse Kazerne, aan de Noordlaan in Dendermonde, wordt vanaf maandag 14 september afgesloten. De site wordt ingericht als tijdelijke brandweerpost, omdat de huidige brandweerkazerne afgebroken wordt voor een nieuwbouw. Alternatieve parkeerplaatsen aan de Hollandse Kazerne zijn evenwel pas beschikbaar eind oktober.

De brandweer krijgt in de plaats van haar huidige kazerne aan de Oude Vest, die totaal versleten én te klein is, een nieuwbouw op dezelfde plek. Dat betekent dat het korps tijdens die werken niet operationeel kan blijven op haar huidige locatie. Daarom verhuist ze voor twee jaar naar een tijdelijk onderkomen op de site van de Hollandse Kazerne aan de Noordlaan. Daar krijgt een brandweerpost vorm met onder andere een grote verwarmde tent voor de voertuigen.

Door die verhuis zullen er geen wagens meer kunnen parkeren op de parking van de Hollandse Kazerne. Die regeling gaat al in vanaf maandag 14 september, omdat dan al de voorbereidende werken voor de verhuis van de brandweer beginnen. De verhuis zelf is voor midden oktober voorzien. Om de parkeerplaatsen die hierdoor verloren gaan te compenseren, komt er een nieuwe parking met 44 plaatsen achter het terrein dat de brandweer zal innemen. Die parking zal te bereiken zijn via een nieuwe toegang vanaf de Noordlaan. Maar ze zal wel pas tegen eind oktober in gebruik worden genomen. De vele bestuurders die dagelijks van deze parking gebruik maken waardoor die altijd volledig bezet is, zullen dus elders een alternatief moeten zoeken.