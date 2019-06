Brandweer redt katje dat vast zit onder Vlasmarktbrug Koen Baten

11 juni 2019

19u20 8

De brandweer van Dendermonde heeft gisterenavond omstreeks 22.15 uur een katje dat vastzat onder de Vlasmarktbrug helpen bevrijden. Hoe het beestje daar terecht was gekomen is niet duidelijk, maar een omstaander verwittigde de brandweer. Zij gingen met een boot ter plaatse en konden de kat uit zijn benarde positie bevrijden. Wat er daarna met de kat gebeurde is niet duidelijk.