Brandweer opgeroepen voor vonken aan elektriciteitskabels aan woning Koen Baten

27 september 2020

11u13 0 Dendermonde In de Brusselsestraat in Dendermonde is de brandweer gisterenavond opgeroepen nadat er vonken en rook werd opgemerkt aan enkele elektriciteitskabels die tegen de gevel van een woning hingen. Wat de oorzaak was voor de vonken is niet duidelijk.

De melding kwam binnen rond 22.30 uur gisterenavond. Iemand merkte enkele vonken op aan kabels en verwittigde de hulpdiensten. Zij kwamen snel ter plaatse en de situatie was op korte tijd onder controle. De brandweer voerde een grondige controle van de kabels uit. Er werd geen schade aangericht aan het gebouw. De Brusselsestraat was wel een tijdlang afgesloten voor het verkeer.

Enkele uren later kreeg de brandweer ook nog een oproep voor een brandende lantaarnpaal op de Bevrijdingslaan in Appels. Ook hier was de situatie snel onder controle en was de schade miniem.