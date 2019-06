Brandweer in diepe rouw: commandant Mario De Neef (54) overleden Koen Baten

09 juni 2019

10u05 16 Dendermonde Mario De Neef (54), jarenlang brandweercommandant in Buggenhout en sinds enkele jaren directeur operaties van de Zone Oost, is gisteren thuis overleden. Enkele maanden geleden kreeg hij de diagnose longkanker, een ziekte die hem enkele maanden later fataal is geworden. De brandweerman stond in 2013 aan de wieg van de hervorming in de Zone Oost. Hij voegde alle brandweerkorpsen samen en tekende het plan uit dat de zone vormde.

De Neef had al een lange carrière bij de brandweer. In 1992 stapte hij het korps binnen in Buggenhout, nadat hij de microbe had geërfd van zijn vader. Sinds 2001 was hij daar commandant. Nog eens 12 jaar later stond hij dus in voor de coördinatie en de communicatie binnen de zone.

Heel wat collega-brandweermannen reageerden gisteren erg geschokt op het nieuws. Enkele dagen geleden was hij nog ontslagen uit het ziekenhuis, maar de ziekte sloeg hevig toe bij Mario. Mogelijk volgt er nu een officiële begrafenis. Wanneer hij begraven wordt is op dit moment nog niet duidelijk.