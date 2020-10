Brandweer en speurhonden van politie zoeken op Dender nadat passant fiets ziet liggen in graskant Koen Baten

03 oktober 2020

21u18 0 Dendermonde Aan het jaagpad langsheen de Dender in Oudegem heeft de brandweer deze avond een zoektocht opgestart naar een mogelijke drenkeling. Hierbij werden ook speurhonden van de politie ingezet om de graskant af te zoeken. Een passant merkte een achtergelaten fiets op in de kant langs de Dender waarna de hulpdiensten verwittigd werden.

De zoektocht begon omstreeks 19.00 uur deze avond. Iemand die langs het jaagpad aan het wandelen was merkte een fiets op in de graskant. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en ook de sonarboot werd ingezet om op de Dender te gaan zoeken naar een mogelijke vermiste.

Verschillende speurhonden kwamen ook ter plaatse om mee te helpen zoeken. Het is niet zeker of er iemand effectief in het water zou terechtgekomen zijn. “Bij zo een telefoon voeren we altijd een zoektocht uit, maar het kan ook niets opleveren", zegt officier Frank Van Droogenbroeck.