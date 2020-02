Brandweer bijna drie uur in de weer met complexe schouwbrand Koen Baten

22 februari 2020

14u30 0 Dendermonde De Dendermondse brandweer had zaterdag zijn handen vol met een complexe schouwbrand in Oudegem. Iets voor 12.00 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor de schouwbrand. Omdat het om een schuine schouw ging was er heel wat werk om heel de schouw te kuisen. Rond 14.15 uur was de interventie zo goed als afgerond.

De schouwbrand ontstond in de Hofstraat in Oudegem. De brandweer kwam ter plaatse en vond het probleem snel. Door een schuine bouw van de schouw was het echter niet evident meteen alles op te lossen. Hierdoor moest er ook wat breekwerk gebeuren in de woning. Het duurde in totaal bijna drie uur lang om de schouw volledig te reinigen.

De woning zelf liep door de schouwbrand geen schade op. Er vielen ook geen gewonden. Het verkeer moest er al die tijd wel plaatselijk rondrijden.