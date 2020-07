Brandende sigaret in verluchtingsrooster zorgt voor rookontwikkeling in kelder van appartement Koen Baten

03 juli 2020

18u57 0 Dendermonde Op de Oude Vest in Dendermonde is deze avond een aanzienlijke rookontwikkeling opgemerkt aan een appartementsgebouw. De oorzaak van de rookontwikkeling was vermoedelijk een sigaret die in een verluchtingsrooster terecht kwam. Via de verluchting werd de rook de kelder binnengetrokken van het appartement.

“Het waren buurtbewoners die de wespenploeg staande hebben gehouden omdat ze rook zagen komen uit het verluchtingsrooster en er niet gerust op waren", vertelt officier Frank Van Droogenbroeck. De brandweer kwam ter plaatse en trof een aanzienlijke rookontwikkeling aan in de kelder. “De inhoud van het rooster heeft vermoedelijk vuur gevat door de sigaret, en via het afzuigsysteem werd de rook naar binnen getrokken. Dit zorgde voor rookontwikkeling.”

Een brand zelf was er niet, maar uit voorzorg werden de bewoners wel even geëvacueerd uit hun woning. De rook zelf kwam niet in de appartementen terecht, maar trok traag weg omdat er geen echte uitgang was voor de rook. De brandweer voerde de nodige metingen uit in het gebouw. Niemand raakte gewond.