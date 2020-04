Brand bij VPK sneller onder controle dan vorig jaar: “Getroffen maatregelen hebben geholpen” Koen Baten

28 april 2020

16u01 2 Dendermonde De brand bij VPK was dit jaar veel sneller onder controle dan vorig jaar. De hele brandweerzone kon het vuur snel blussen langs alle fronten, maar blust wel nog altijd na. Na de hevige brand in juli vorig jaar werden er verschillende maatregelen genomen, waardoor alles nu veel sneller kon opgelost worden. “Het creëren van een brandgang heeft bij deze brand heel wat impact gehad”, zegt burgemeester Piet Buyse.

Na de zware brand vorig jaar werd er meteen overleg gepleegd tussen de stad en de fabriek om dit soort scenario’s in de toekomst beter aan te pakken. “Er was vorig jaar geen brandgang voorzien, en dat zorgde er toen voor dat de het vuur veel moeilijker te bestrijden was”, aldus burgemeester Piet buyse. “Nu was die gang er wel, wat de brandweer een groot voordeel gaf en de bestrijding van het vuur veel vlotter ging.”

Uiteraard werden er ook lessen getrokken uit de brand vorig jaar. “Er was de ervaring met de brand van vorig jaar waardoor we nu meteen alle middelen konden inzetten die er nodig waren”, klinkt het. Zo werd er ook meteen vanaf het eerste moment water uit de Dender gepompt om de vlammen te bestrijden. Langs verschillende fronten werd het vuur aangepakt waardoor uitbreiding onmogelijk was. Ook vanuit de fabriek zelf werden de waterkanonnen meteen ingezet. “De brandweerzone heeft fantastisch werk geleverd om de schade zoveel mogelijk te beperken”, vertelt Buyse. “VPK is een zeer belangrijke leverancier en de productie moest niet stil liggen in tegenstelling tot vorig jaar.”

Op dit moment wordt er nog steeds nageblust en gecontroleerd door de brandweer. “Als alles geblust is en de hele situatie onder controle is, zullen we natuurlijk verder evalueren en zien wat er mogelijk is", benadrukt de burgemeester. “Indien nodig plegen we verder overleg en nemen we nog extra maatregelen om dit in de toekomst te vermijden.”

Wat de brand veroorzaakt heeft, is op dit moment nog altijd niet duidelijk. Het terrein kan ook niet betreden worden om dit te onderzoeken.