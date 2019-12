Bouwvergunning moet nog aangevraagd, maar nu al verzet tegen plannen Uplace voor Abdijschool: “Megalomaan project met woontorens tot negen hoog” Nele Dooms

06 december 2019

08u25 0 Dendermonde De plannen die projectontwikkelaar Uplace koestert op de site van de vroegere Abdijschool in hartje Dendermonde, stuiten nu al op verzet. Een bouwvergunning moet nog aangevraagd, maar het schepencollege gaf wel al gunstig advies over een eerste ontwerp. Dat voorziet in 103 appartementen in verschillende woontorens die tot negen bouwlagen hoog komen. “Megalomaan!”, vindt oppositieraadslid Niels Tas (sp.a). “Het stadsbestuur ligt aan de voeten van Uplace, maar vergeet haar inwoners.”

Projectontwikkelaar Uplace kocht in de zomer van 2018 de vroegere Abdijschool en bijhorende site van ruim 6.000 vierkante meter tussen Oude Vest en Dijkstraat in Dendermonde van de provincie. Meer dan vijftig jaar deden de gebouwen dienst als school met internaat. Recenter was het een asielcentrum voor minderjarige vluchtelingen. Het gebouw bepaalt voor velen mee het uitzicht van het stadscentrum. Uplace wil er het residentiële project “Hof van Saeys” realiseren, met een negentigtal appartementen en enkele handelszaken. Hiervoor zal de Abdijschool worden afgebroken en in de plaats verschijnt een volledig nieuw complex.

Dat de site een nieuwe invulling krijgt, werd tot nu toe positief onthaald. Maar sinds oppositiepartij sp.a het dossier inkeek, dat van het schepencollege van CD&V en N-VA een gunstig advies kreeg, denkt die er nu anders over. “In de plannen die nu voorliggen wil de projectontwikkelaar 103 woongelegenheden realiseren”, schetst Tas. “Die zullen verspreid worden over verschillende woontorens en die komen op bepaalde plaatsten tot 8 en zelfs 9 verdiepingen hoog. Dat er in de stad inbreidingsprojecten komen, juichen we zeker toe. Maar ten koste van de leefbaarheid mag dit niet gaan. Dit project is gewoon te veel van het goede.”

Carte blanche

Volgens sp.a zal het project een te grote impact hebben om de buurt en de omgeving van de Oude Vest. De partij volgt daarmee het standpunt dat ook de adviesraad voor ruimtelijke ordening GECORO formuleerde. “Dit is ook de deur open zetten naar andere projecten in de stad die dan tot negen hoog mogen gaan”, meent Tas. “Wat als morgen aan het Kerkplein een aanvraag komt voor zo’n hoog gebouw? Het stadsbestuur geeft Uplace gewoon carte blanche. En dat terwijl er vlakbij in de residentie Mechelse Poort na vijf jaar nog altijd vele appartementen en winkelruimte leeg staan en niet ingevuld geraken.”

Dat het bouwproject van Uplace ook in ondergrondse parking midden in het stadscentrum zou zorgen, was al langer gekend. Met dergelijk akkoord wil het stadsbestuur tegemoet komen aan de parkeerdruk in het winkelhart van de stad. Twee ondergrondse parkeerlagen voorzien in 242 parkeerplaatsen Maar ook hier heeft sp.a vragen bij. “Meer dan 200 extra parkeerplaatsen in het centrum trekken bijkomende auto’s aan”, zegt Tas. “Die zorgen voor liefst 900 extra autobewegingen per dag. Hoe en waar gaat het verkeer zijn weg zoeken? Wij pleiten voor een duurzaam mobiliteitsbeleid dat kiest voor voetgangers en fietsers, met aantrekkelijk openbaar vervoer, kansen voor autodelen en beduidend minder parkeerplaatsen.”

Sp.a wil dat er rond het Uplace-project meer inspraak komt en vraagt om een informatie- en inspraakronde voor de plannen verder worden ontwikkeld. Bij het schepencollege klinkt het dat de oppositiepartij “wat te voorbarig is”, omdat er nog geen aanvraag voor een omgevingsvergunning werd ingediend. Daar wordt normaal een openbaar onderzoek aan gekoppeld, waarbij de bevolking opmerkingen en bezwaren kwijt kan. De betrokken schepenen plannen later een reactie op de kritiek van sp.a.