Bouw nieuwe woonsite Clementine uit de startblokken Nele Dooms

04 september 2019

15u54 2 Dendermonde De bouw van een nieuwe woonsite aan de Van Langenhovestraat in Sint-Gillis-Dendermonde, vlakbij de Vondelbeek, is uit de startblokken geschoten. Er komen zestien sociale woongelegenheden. De site krijgt de naam ‘Clementine’.

Aannemer Hero Construct is begonnen met de afbraak van garages en een woonhuis langs de Vondelbeek in de van Langenhovestraat. In de plaats wil sociale bouwmaatschappij Volkswelzijn een nieuwe woonsite realiseren. Tegen midden 2021 zullen de eerste huurders daar hun intrek kunnen nemen.

“We realiseren hier een nieuwbouw met zestien woongelegenheden”, zegt Carine Verhelst, directeur van Volkswelzijn. “Daar zijn vier gezinswoningen met twee slaapkamers bij. Twaalf flats voor alleenstaande en koppels met één slaapkamer worden geclusterd in drie gebouwen. Binnen dit project is bovendien een verbinding voor trage weggebruikers richting het sportcomplex van Sint-Gillis voorzien.”

Dat de woonsite vlakbij de Vondelbeek komt en er dus vlakbij de waterkant gebouwd wordt, is volgens Verhelst geen probleem. “De architecten hebben een concept van paalwoningen uitgewerkt”, klinkt het. “Zo zullen de appartementen altijd gevrijwaard bleven als er zich toch mogelijke wateroverlast zou voordoen.”

Aan de realisatie van de nieuwe woonsite Clementine hangt een prijskaartje van ongeveer 2,5 miljoen euro.