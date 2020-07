Bouw nieuwe gevangenis start op 11 augustus Nele Dooms

08 juli 2020

14u40 1 Dendermonde De procedureslag om de komst van een nieuwe gevangenis op de site Oud Klooster in Dendermonde tegen te houden, is volledig achter de rug en voorbereidende werken zijn uitgevoerd, dus kan de effectieve bouw van het complex beginnen. Op 11 augustus is het zover. De nieuwe gevangenis moet eind 2022 klaar zijn.

Jaren en jaren vertraging liep dit dossier op, maar nu staat niets nog de komst van een nieuwe gevangenis in Dendermonde in de weg. De Regie der Gebouwen, bouwheer van het project, komt zelfs met het nieuws dat de bouwwerken nog deze zomer beginnen. De effectieve startdatum is bepaald op 11 augustus, maar voordien zal er al actie zijn op het terrein. Zo zal de aannemer al de bouwwerf uitzetten, werfinstallatie plaatsen en bomen rooien.

Vanaf augustus tot eind september vinden de grondwerken plaats en en zal de buurtweg 25, die door het perceel loopt, verplaatst worden. Midden september starten de funderingswerken. Dat kan lawaaihinder en trillingen veroorzaken. Tegen eind oktober moet deze klus achter de rug zijn. Aansluitend start meteen de ruwbouw van de verschillende gebouwen. Daarvoor komen er verschillende torenkranen op het terrein.

De werftoegang is voorzien via de nieuw aangelegde Zwijvekebrug. De transporten zullen via de Gentsesteenweg, Tragel en over die nieuwe brug de site bereiken. Om de hinder voor omwonenden te beperken, zullen de wegen tijdens grondwerken gereinigd worden. Enkel essentiële verlichting blijft ’s nachts branden. Werfcamionnettes en auto’s parkeren op eigen terrein. De aannemer zal zoveel mogelijk geluidsarme apparaten gebruiken. Om stof te vermijden zal er gesproeid worden.

De nieuwe gevangenis zal plaats bieden aan 444 gedetineerden en zal ongeveer 200 miljoen euro kosten. Het complex zal bestaan uit een inkomgebouw, inclusief een afdeling voor beperkte detentie, en een dienstengebouw waar zich administratie, sportzaal, bezoekersgedeelte, onthaal van gedetineerden en zittingszalen bevinden. Daarbij komen nog vier cellenvleugels rond een centrale toezichtskern, twee gesloten wandelingen en vier binnentuinen. Ook werkplaatsen worden opgericht. Verbindingsgangen zullen vooral uit glas bestaan.