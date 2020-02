Bouw nieuwe gevangenis start deze zomer Nele Dooms

21 februari 2020

12u28 0 Dendermonde De bouw van de nieuwe gevangenis op de site Oud Klooster in Dendermonde zal deze zomer starten. Het dossier sleept al meer dan tien jaar aan, maar in augustus zal dan toch eindelijk de eerste steen gelegd worden.

Een procedureslag om de bouw van een nieuwe gevangenis op de site Oud Klooster in Dendermonde tegen te houden, zorgde voor een haast eindeloze vertraging in dit dossier. Tegenstanders, die vonden dat de gekozen locatie niet geschikt is voor het project, probeerden dat tegen te houden door tegen alle mogelijke vergunningen in beroep te gaan. Uiteindelijk viel de voorbije zomer het doek over al die procedureslagen en werden alle mogelijke bezwaren van tafel geveegd.

Daardoor staat nu niets meer de bouw van de nieuwe gevangenis in de weg. Momenteel vinden daarvoor ook al voorbereidende werken plaats rond onder andere de realisatie van de toegangs- en ontsluitingsweg langs de Dender en de bouw van een nieuwe brug. Die brug zal volgende maand op de al voorziene pijlers geplaatst worden. Dan kan het werfverkeer het terrein bereiken. Zo kan de effectieve bouw aanstaande zomer aanvangen.

De nieuwe gevangenis zal plaats bieden aan 444 gedetineerden en zal ongeveer 200 miljoen euro kosten. In oktober 2022 zou het complex helemaal klaar moeten zijn.