Bouw nieuwe composteerfabriek Verko start in najaar Nele Dooms

11 december 2019

13u39 2 Dendermonde De bouw van een nieuwe composteerfabriek voor afvalintercommunale Verko, actief in de regio Dendermonde, zal normaal gezien in het najaar van 2020 starten. Het gaat om een composteerfabriek met een voorvergistingsinstallatie voor de verwerking van groente-, fruit- en tuinafval. De bouwvergunning zal begin volgend jaar aangevraagd worden.

Verko verwerkt al bijna veertig jaar groente-, fruit- en tuinafval (GFT) tot compost. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, was modernisering nodig. En dus wordt er geïnvesteerd in een nieuwe composteerfabriek. Een deel van de huidige installatie wordt afgebroken en vervangen. Het andere deel wordt volledig vernieuwd. Dat zal zo’n 18 miljoen euro kosten. Om er voor te zorgen dat de composteerfabriek rendabel is, moet er jaarlijks 37.000 ton GFT, groenafval en bermmaaisel en 7.500 ton snoeihout aangevoerd worden om te verwerken. Daarvoor zal Verko samenwerken met andere intercommunales. De compostfabriek zal er ook voor zorgen dat Verko zelf groene stroom kan produceren. Biogas zal omgezet worden in warmte en elektriciteit en op lange termijn zullen de huisvuilwagens op eigen geproduceerd biogas rijden.

De composteerfabriek komt op de terreinen van Verko aan de Bevrijdingslaan in Appels. “Dit is één van de nieuwe projecten waarmee Verko zich klaarmaakt voor de uitdagingen van de toekomst”, zegt voorzitter Dirk Abbeloos. “We kunnen bijna het startschot geven voor de bouwwerken. De raad van bestuur zal dit jaar nog de opdracht toewijzen, zodat we begin volgend jaar de omgevingsvergunning kunnen indienen en de nodige stappen kunnen ondernemen voor het bekomen van allerlei certificaten. Als alles goed verloopt, kan de bouw in het najaar van 2020 beginnen.”