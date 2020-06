Bouw nieuwe brandweerkazerne start nog eind dit jaar Nele Dooms

18 juni 2020

12u10 0 Dendermonde De brandweermannen van Dendermonde kunnen eindelijk beginnen aftellen naar een gloednieuwe, én betere, brandweerkazerne. De gemeenteraad gaf zopas zijn fiat aan het bouwdossier. De werken starten nog dit jaar, in december. Het nieuwe gebouw wordt opgetrokken aan de Oude Vest op de site van de huidige kazerne.

Dat er nood is aan een nieuwe brandweerkazerne in Dendermonde is al jaren duidelijk. Het huidige complex is te klein en totaal versleten. Het ontwerp voor een nieuwe kazerne voorziet een gebouw met liefst 3.650 vierkante meter vloeroppervlakte, dat een pak groter zal zijn dan de huidige kazerne. De voorgevel van het complex zal de Oude Vest een totaal nieuw uitzicht geven: het gebouw, met een gelijkvloers en twee verdiepingen, gaat zes meter achteruit en krijgt een gevel met natuursteen en grote glaspartijen. De kazerne zal beschikken over een polyvalente ruimte, keuken, sanitair, bergruimte, kleedruimtes, was- en droogplaatsen, magazijn en werkplaatsen. Op het gelijkvloers komt een multifunctionele ruimte voor workshops, preventiedagen en klasbezoeken.

Voertuigenhal met negen poorten

“De oriëntatie van de kazerne zal in de toekomst helemaal anders in elkaar zitten”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “De ontsluiting van het terrein voor de interventievoertuigen zal immers volledig verlopen via de Leopoldlaan. Langs deze zijde bevindt zich de voertuigenhal met negen poorten. Deze kant is dus het operationeel hart van de kazerne met onder andere het magazijn, adembeschermingslokaal, dispatch en werkplaats. Het interventiepersoneel kan de kazerne zowel via de Leopoldlaan als de Oude Vest bereiken en heeft een vlotte toegang tot de gelijkvloerse kleedkamers en het bijhorende sanitair. Zo worden interventietijden zo kort mogelijk gehouden. De toegang voor bezoekers en administratief personeel bevindt zich enkel aan de Oude Vest. Aan die kant is het administratief gedeelte ingepland.”

Verhuis

Omdat de huidige kazerne afgebroken wordt om de nieuwe te bouwen, moet het brandweerkorps een tijdelijk alternatief onderkomen krijgen. Dat worden de terreinen van de Hollandse Kazerne, aan de Noordlaan. “Twee jaar lang zal onze brandweer een thuis hebben op het terrein rond de Kazerne, de bijgebouwen langs de Noordlaan en het Oscar Romerocollege (ORC) en in tijdelijke containerunits”, zegt Buyse. “Op het terrein tussen de Kazerne en het ORC komt een grote, verwarmde tent voor de voertuigen. Dankzij de verwarming blijven die permanent startensklaar. De bijgebouwen dienen als werkplaats, opslagruimte en ontspanningsruimte. De tijdelijke containerunits voorzien kleedkamers, sanitair en administratie.”

De brandweer verhuist in september. Nu de gemeenteraad zijn fiat heeft gegeven voor het bouwdossier, kan de stad een aannemer zoeken voor de sloop van de huidige kazerne en bouw van de nieuwe. De werken moeten zeker nog dit jaar beginnen.