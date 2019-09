Boulevart moet stadscentrum weer op zijn kop zetten met circus en straattheater: organisatoren mikken op 10.000 bezoekers Nele Dooms

18 september 2019

09u51 0 Dendermonde Dendermonde maakt zich op voor Boulevart, het jaarlijkse circus- en straattheaterfestival in hartje stad. Tal van artiesten zetten zondag het startcentrum op stelten, maar ook academie, handelaars en verenigingen doen hun duit in het zakje. Het resultaat? Een hele dag lang vertier met een festival dat ondertussen niet meer weg te denken is uit de Ros Beiaardstad.

“Op naar de 10.000 bezoekers voor onze Boulevart”. Dat zegt Lieve van Cauwenberge van Cultuurcentrum Belgica, organisator van het circus- en straattheaterfestival. “Elk jaar opnieuw denken we dat we aan ons maximum zitten, maar toch komen er telkens weer bij. Dat merken we aan de cijfers die Proximus ons aanlevert. Sinds twee jaar gaat deze providor aan de hand van het gsm-verkeer voor ons na hoeveel bezoekers er zijn en van waar die komen. De resultaten zijn verbazingwekkend en tonen dat er veel meer volk opdaagt dan wij denken, ook van buiten Dendermonde. Vorig jaar lokte ons pilootproject op zaterdagavond 2.000 belangstellenden, op zondag waren dat er 7.500. En dat was alweer 1.000 man meer dan het jaar voordien.”

Boulevart is ondertussen aan de zevende editie toe. CC Belgica nam indertijd het initiatief, maar ondertussen is het uitgegroeid tot een samenwerking met de Dienst Mobiliteit om er ook Autoloze Zondag aan te koppelen en de Dienst Middenstand omdat de handelaars meewerken met een Koopzondag. “Voorts doen we beroep op heel wat andere partners en een pak vrijwilligers om dit grote evenement mogelijk te maken”, zegt Van Cauwenberge. “Een gevarieerd aanbod aan openlucht voorstellingen zorgen voor een mooie en levendige binnenstad.”

Voor jaar werd voor het eerst ook ingezet op een zaterdagavond en dat werd zo’n succes dat dit ook dit jaar opnieuw gebeurt. De Soiree Boulevart vindt plaats op de Grote Markt. Als de schemering valt start een magische avond met optredens van Majoretteket, La Contrebande en Cirque Rouages. Dit laatste gezelschap zorgt voor vier acrobaten die op een eindeloze kabel balanceren op een gigantische constructie hoog boven de markt.

Zondag staat garant voor straattheater, circus, muziek, animatie, eetkraampjes en koopjes. Deze dag start om 12 uur met een picknick aan het Sas. Om 14 uur begint het festival zelf, langs een parcours doorheen de stad. “Alleen het Begijnhof is deze keer niet in het traject opgenomen omdat er werken plaatsvinden”, zegt Van Cauwenberge. “In de plaats doen de parking aan het Rijksadministratief Centrum aan het Sas en de parking van de Colruyt aan de Oude Vest dienst als nieuwe locaties. Aan het Sas zijn ook unieke creaties en ambachtelijke producten te vinden op een Ecoboulevart. En Circusschool Sarakasi zorgt voor een extraatje door artiesten op een koord over de Oude dender te laten wandelen. Ook leerlingen van de muziekacademi doen hun duit in het zakje.”

Boulevart vindt plaats op zaterdag 21 en zondag 22 september en is volledig gratis. Info: www.ccbelgica.be.