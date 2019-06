Boströse Nachtoilen serveren stoofvlees Nele Dooms

19 juni 2019

09u52 0

De carnavalsvereniging Boströse Nachtoilen uit Baasrode organiseert dit weekend een eetfestijn. Dat moet geld in het laatje brengen voor een deelname aan de carnavalsstoet volgend jaar. Op het menu staan stoofvlees, kibbeling, tomaat-garnaal en kindermenuutjes. Smullen kan op zaterdag 22 juni, van 17 tot 22 uur, en op zondag 23 juni, van 11.30 tot 14.30 uur. Liefhebbers zijn welkom in Zaal De Vliet, Scheepswerfstraat in Baasrode.