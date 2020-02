Bostroë en Moes/Kastel laten wind niet aan hun hart komen en zorgen voor prachtige stoet Koen Baten

23 februari 2020

18u07 0 Dendermonde De stormwind kon carnaval in de regio niet temmen. Zowel in Baasrode als in Moerzeke/Kastel trok vanmiddag de stoet door de straten. Er werden maatregelen getroffen om de veiligheid te garanderen, maar dat kon de echte carnavalisten niet tegenhouden om buiten te komen en het beste van zichzelf te geven. “We gaan er gewoon keihard voor gaan alle dagen", klinkt het tijdens beide stoeten.

In Baasrode werd de stoet afgetrapt omstreeks 13.30 uur aan de Scheepswerfstraat. Het parcours werd een beetje ingekort uit veiligheid voor de wind, maar alle groepen waren aanwezig en hadden er enorm veel zin in, net als Prins Joachim. “Het is fantastisch hier te mogen zijn, de wind speelde mij geen parten. Ik wil er gewoon een feest van maken”, aldus Joachim.

De Baasroodse groepen konden het publiek zeker bekoren. Tijdens de stoet werd er overduidelijk de draak gestoken met het Ros Beiaard dat uitgaat op 24 mei in Dendermonde. In Baasrode omschrijven ze het paard als een pony. Twee carnavalsgroepen lieten duidelijk merken dat ze geen fan waren van het paard, door hem af te beelden als een roze eenhoorn zoals de sjikke stikken deden, terwijl de andere groep de Schoimloepers hem als een pony afbeelde. D’omerkes uit Baasrode hadden dit jaar een jubileum te vieren en bestonden maar liefst 30 jaar. Zij blikten terug op al de jaren carnaval die ze al hebben meegemaak

Toeval of niet, maar ook in Moerzeke/Kastel kwam het paard van Ros Beiaard verschillende keren terug in de stoet. Ook hier staken ze de draak met het evenement dat maar een keer om de tien jaar voorkomt in de stad. Een drietal groepen spotte met het paard.

De stoet in Moerzeke kende dit jaar ook twee nieuwe groepen. ‘Black en Bluet en Moestanie vulden de stoet aan voor het eerst. ‘Black en Bluet' had als thema een vliegtuig waarin alle café-uitbaters van Moes en Kastel in vermeld staan. “Heel wat uitbaters komen nu van Hamme naar hier, en dat hebben wij aangebracht in ons thema klinkt het. “We zijn ontzettend blij dat we hebben meegedaan en gaan er een fantastische carnaval van maken.” Ook Moestanie bracht voor het eerst een eigen wagen in de stoet met hun ‘sjiekfabriek’ van Moes. Zij hadden erg kleurrijke kostuums, en laten ook duidelijk verstaan dat zij nog vele jaren willen meelopen in de stoet.

Ook hier was de prins, Prins Collie, heel erg tevreden. “De wind heb ik me nooit zorgen over gemaakt. Het is fantastisch dat ik hier kan zijn en dat ik als prins mag heersen over carnaval. We gaan ontzettend hard gaan en er enorm van genieten", klinkt het.

In Moerzeke werden ook enkele lokale thema’s bovengehaald. De Djippenassen focusten zich op het bruine water dat in Kastel al heel lang een probleem is. Heel wat mensen krijgen bruin water uit de kraan en ook dit was een thema van spot tijdens de stoet.