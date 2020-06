Bon’Ap maaltijdwinkel heropent deuren na renovatie Nele Dooms

04 juni 2020

16u32 0 Sint-Gillis-Dendermonde De maaltijdwinkel Bon’Ap aan de Heirbaan in Sint-Gillis-Dendermonde heropent nog deze week de deuren. De voorbije vijf maanden vond er een renovatie plaats.

Bon’Ap wordt de grote broer van Buurtslagers genoemd. Het is een voedingswinkel met een eigen Buurtslagers-slagerij. Bezoekers vinden er dus dagvers vlees en charcuterie, maar kunnen ook kiezen uit een uitgebreid traiteurassortiment en on-the-go-maaltijden zoals maaltijdsalades en broodjes. De zaak in Sint-Gillis kreeg de voorbije maanden zowel binnen als buiten een vernieuwde look.

Naast extra parking en een overdekte fietsenstalling, is er ook een verwarmd terras ingericht. “In deze coronatijden is dit laatste zeker geen overbodige luxe”, zegt manager William Ally. “Er is ook een eethoek voorzien, die gebruikt kan worden zodra de coronamaatregelen in de horeca wat versoepelen. Bezoekers vinden ook een handige microgolfoven om een maaltijd op te warmen voor onderweg.”

Naast een nieuw interieur, kreeg ook het maaltijdassortiment een boost. Het aanbod biedt nu ook vers bereide wraps, een nieuw assortiment pasta’s voor on-the-go en fruitsla. “Daarmee spelen we in op de huidige foodtrends”, zegt Ally. “De scherpe prijzen in vers vlees en diepvries zijn dezelfde gebleven. Natuurlijk is de gekende slagerijafdeling van Buurtslagers met dagvers vlees en charcuterie gebleven. De gerechten van het traiteurassortiment en on-the-go maaltijden worden dagvers ter plaatse bereid.”