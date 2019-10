Boerenmarkt in De Mespel met streekproducten Nele Dooms

17 oktober 2019

Onder het motto “De boer op!” organiseert de dienst Groenbeleid en Landbouw van Dendermonde op zondag 20 oktober een boerenmarkt. Dan verkopen landbouwers hun eigen producten rechtstreeks aan de verbruikers. “Bijzonder is dat de streekproducten die er verkocht worden, allemaal verwerkt worden op het eigen bedrijf”, zegt schepen van landbouw Martine Van Hauwermeiren (CD&V). “Deze boerenmarkt is meteen de gelegenheid om de korte keten te promoten. In Dendermonde wordt er heel wat door land- en tuinbouwers thuis verkocht. Deze thuisverkooppunten zijn echter vaak niet gekend door de inwoners. De Boerenmarkt kan ze bekender maken. Bovendien blijken inwoners zelf ook vragende partij om bijvoorbeeld melk, appelen en dergelijke lokaal aan te kopen. Daar willen we als stad zeker op inspelen. Door lokaal geteeld voedsel te kopen, vermindert immers de CO2-uitstoot omdat er minder transport is en de producten seizoensgebonden zijn. Anderzijds wordt de lokale economie versterkt.” De boerenmarkt vindt plaats in De Mespel, aan de Mespelarestraat in Mespelare. Bezoekers zijn er welkom van 14 tot 18 uur voor lekkere desserts, zuivel, verse groenten en fruit en vers vlees van de hoeveslagerij. Voor de kinderen zijn er ezelritjes en een springkasteel voorzien. Het lokale Feestcomiteit biedt drankjes aan.