Boeken kunnen vanaf 4 mei weer ingeleverd worden in de bib Nele Dooms

30 april 2020

16u09 0 Dendermonde Gebruikers van de bibliotheek van Dendermonde zullen vanaf maandag 4 mei hun boeken of andere materialen weer kunnen inleveren. De voorbije weken was enkel de afhaaldienst Boek&Weg actief. Meer dan 22.000 materialen zijn ondertussen uitgeleend.

Door de coronacrisis sloot de bibliotheek in Dendermonde op 14 maart de deuren. Aanvankelijk konden geen boeken of andere materialen meer ontleend worden of terug binnen gebracht worden. Wel werd wat later de afhaaldienst Boek&Weg ingevoerd, waar massaal gebruik van werd gemaakt. “Momenteel zijn er dan ook meer dan 22.000 materialen uitgeleend”, zegt schepen Els Verwaeren (N-VA).

Vanaf maandag 4 mei kunnen die materialen nu ook opnieuw ingeleverd worden. Dat kan enkel naast de hoofdingang van de bibliotheek en voorlopig alleen op maandag en donderdag, van 10 tot 17 uur. Inleveren via de inleverschuiven is voorlopig niet mogelijk. Om te voorkomen dat het op 4 mei een overrompeling wordt, is er een terugbrengdatum voorzien tot 30 juni.

“Wie nog materialen wil afhalen, kan bij het reserveren via een formulier ook aanduiden of die ook materialen zal terugbrengen”, zegt Verwaeren. “Zowel afhalen als inleveren kunnen dan in één keer op het afgesproken tijdslot. Materialen die terugkeren blijven eerst 72 uur in quarantaine voor ze opnieuw beschikbaar worden voor uitleen.”

Info via https://dendermonde.bibliotheek.be.