Boeken aan de top in basisschool De Klinker: elke dag samen lezen op vast moment Nele Dooms

11 september 2020

14u17 0 Schoonaarde Voortaan wordt er elke schooldag zonder uitzondering een kwartier gelezen in gemeentelijke basisschool De Klinker. Het leesproject werd vrijdag officieel afgetrapt. Om te starten maakten de leerlingen kennis met schrijver Yves Heymans en zijn boek “De Filosoof Van Haagem”.

Extra inzetten op leesonderwijs. Dat is dit schooljaar het doel in basisschool De Klinker in Schoonaarde. Ook gemeenteschool Echo in Oudegem stapt in een zelfde leesproject. “De bedoeling is dat we een traject opzetten waarbij de leerlingen werken met een leesgroeiboek”, zegt directeur Danny Verneirt. “Ook ouders krijgen tips om lezen bij hun kroost te stimuleren. De kinderen ontwerpen een eigen boekenwijzer. En we plannen een boekenfuif. Alles is goed om lezen en boeken extra aantrekkelijk te maken.”

Om voluit in te zetten op het lezen zelf, lassen alle leerkrachten vanaf nu elke schooldag op een vast moment een kwartier lezen in. De leerkracht doet dat dan samen met de kinderen. “We nemen ook een leesklas en een buitenleesplek in gebruik”, zegt Verneirt.

Het komende schooljaar zullen ook op regelmatige tijdstippen auteurs uitgenodigd worden. Eerste gast vrijdag was Yves Heymans. Die publiceerde zopas zijn eerste boek “De Filosoof van Haagem”, naar de gelijknamige roman van Jef Scheirs uit 1928. Heymans stelde zijn boek voor aan de leerlingen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar.