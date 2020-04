Bluswerken bij VPK beëindigd na bijna 48 uur: extra maatregelen om brand te vermijden komen er nog dit jaar Koen Baten

29 april 2020

16u46 0 Dendermonde Na bijna 48 uur onophoudelijk te blussen is de brand bij VPK onder controle. Maandagnamiddag rond 15.15 uur brak er brand uit achteraan buiten en gingen verschillende balen papier in vlammen op. Vanmiddag om 14.00 uur werd er gestopt met blussen. Verschillende korpsen van de brandweerzone Oost waren al die tijd aanwezig.

Door de brand en de hevige rook moesten bewoners in de nabije omgeving bijna een hele dag de ramen en deuren gesloten houden. De brand was snel onder controle en het treinverkeer en scheepvaartverkeer kon gewoon verder gaan. Het jaagpad aan de Dender werd wel afgesloten. Via BE-Alert werden de meeste mensen verwittigd over de brand.

Nu alles onder controle is volgt een verdere evaluatie. Zo worden er nog meer maatregelen genomen en zal er nog dit jaar extra blusmateriaal voorzien worden in de fabriek. Op de transportband zullen sprinklers geplaatst worden. Er zal ook een extra hydrant geplaatst worden.

Het intern transport met de vorkheftrucks en het gekoppelde risico voor vuurvonken door wrijving op de betonvloer zullen ook aangepakt worden. Er wordt een nieuwe transportkar verwacht tegen eind mei 2020. Er zal ook meer intern productiewater ingezet worden als extra bluscapaciteit. Dit moet ook voorzien worden tegen eind 2020.

Tot slot worden er ook extra opleidingen georganiseerd voor heftruckbestuurders over preventiemaatregelen voor brand alsook extra opleidingen over de noodprocedures voor alle werknemers.

De burgemeester bedankt de werknemers van het bedrijf, alle veiligheidsdiensten en disciplines voor hun inzet en samenwerking tijdens deze interventie! Naast de brandweerkorpsen en de Civiele Bescherming waren ook de lokale politie, de medische discipline, Infrabel, Fluxys, de noodplancoördinator en de communicatieverantwoordelijke aanwezig op het terrein.