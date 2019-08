Bloementapijt in teken van Ros Beiaardommegang siert Grote Markt: 185.000 dahlia’s en 4,5 ton kiezelsteentjes Yannick De Spiegeleir

15 augustus 2019

17u27 5 Dendermonde Het Bloemencorsocomité van Sint-Gillis-Dendermonde heeft donderdag een huzarenstukje klaargespeeld op de Grote Markt. Een 90-tal vrijwilligers vertaalde het nieuwe logo van ‘Ros Beiaard 2020’ naar een reusachtig bloementapijt op de Grote Markt van Dendermonde.

Bij het Bloemencorsocomité waren ze niet aan hun proefstuk toe. In 2010 vormde de Grote Markt al eens het decor voor een bloementapijt in het teken van de zestigste editie van de bloemenoptocht in Sint-Gillis-Dendermonde. Het comité ging dan ook met veel enthousiasme in op de vraag van de Dienst Toerisme van Dendermonde om de mensen warm te maken voor de nakende Ros Beiaardommegang én de geplande Bloemencorso van zondag 1 september.

Toch kwam er bij de voorbereidingen improvisatie aan te pas. “Oorspronkelijk hadden we gepland om 240.000 dahlia’s te leggen, maar onze leverancier uit het Nederlandse Zundert liet ons weten dat de witte bloemen omwille van de weersomstandigheden (droogte en hitte, red.) van de voorbije weken nog niet in bloei stonden”, verduidelijkt persverantwoordelijke Frankie Van Beveren. Het Bloemencorsocomité koos voor een creatieve oplossing: 4,5 ton witte kiezelsteentjes werden aangeleverd door een bedrijf uit de regio.

Dahlia’s

“Het zijn dan wel geen bloemen, maar we hebben al heel wat positieve reacties mogen ontvangen van voorbijgangers. Het blinkende effect van de steentjes spreekt aan”, zegt Van Beveren. Nog opvallend: voor het tapijt werden uitsluitend dahlia’s gebruikt: 185.000 om precies te zijn. “Indien we hadden geopteerd voor begonia’s zou de leverancier alle bloemen gelegd hebben en kwamen we ook uit op een duurder kostenplaatje.”

Het Bloemencorsocomité opteerde liever voor een groepsgebeuren. Ondanks het wisselvallige weer werd het een succes, met op het toppunt een 90-tal vrijwilligers. “Het gaat om het bestuur, wagenbouwers, maar er zijn ook vrijwilligers opgedaagd door onze oproep op Facebook”, aldus Van Beveren.

Het Bloemencorsocomité telt intussen af naar de optocht van zondag 1 september. “Het thema is dit jaar ‘Liefde voor Muziek’. Dit jaar maken we ook een onderscheid tussen bloemen- en corsowagens. De eerste categorie wagens zijn iets kleiner, maar mogen nog steeds tot 8 meter lang zijn. De corsowagens mogen nog langer zijn", zegt Beveren. “We hebben dit jaar ook 2 jeugd- en 11 kinderwagens.” Voor het eerst in de geschiedenis van de Bloemencorso zal de optocht ook live te volgen zijn via Facebook en www.bloemencorso.be.

Het bloementapijt is nog tot en met zondagavond te bewonderen op de Grote Markt van Dendermonde. Je kan het ook bekijken vanuit de toren van het stadhuis.