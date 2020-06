Bloemencorso gaat toch voor nieuw thema: dromen mag Nele Dooms

22 juni 2020

15u43 0 Sint-Gillis-Dendermonde Normaal gezien zou de zeventigste bloemencorso in Sint-Gillis dit jaar draaien rond het feestthema ‘Wat een dag!”, maar het comité heeft nu toch beslist om een ander thema te kiezen. Dat gebeurde in overleg met de wagenbouwers. Die mogen nu een invulling geven aan het thema ‘Dromen’ en kunnen daarmee alle kanten uit. “Want een uitzonderlijk jaar vraagt om een uitzonderlijke bloemencorso”, klinkt het.

Eerder raakte al bekend dat het de intentie is van het Corsocomité om de bloemencorso, dit jaar aan een jubileum toe, in september toch te laten doorgaan ondanks de huidige coronacrisis. De voorbereidingen voor dit evenement zijn dan ook weer op kruissnelheid gebracht. Daarbij boog het comité zich ook over het thema. Dat was normaal afgestemd op het jubileum en moest met ‘Wat een Dag!’ inspelen op feestdagen. Maar in Sint-Gillis loopt het thema ook vaak gelijk met dat van de Corso in Blankenberge. Aan de kust kan de bloemenstoet evenwel niet plaatsvinden.

Vrij thema

“We stonden dus voor de keuze om ons thema ook een jaar op te schuiven of te behouden”, zegt Frankie Van Beveren van het corsocomité. “Na overleg met alle wagenbouwers en corsogroepen blijkt er een groot enthousiasme voor een ander en vooral ‘vrij’ thema. Zo worden de onderwerpen voor het thema ‘Wat een dag!’ bevroren tot volgend jaar. Voordeel is dat die wagens dan in een groter volume kunnen worden uitgewerkt, want voor de corso dit jaar gaan we, door de coronacrisis, voor kleinere wagens.”

De zeventigste Bloemencorso dit jaar zal dus rond het thema ‘Dromen’ draaien. Dat moet een positieve, kleurrijke, speelse en fantasierijke stoet opleveren. Twaalf praalwagens zullen deelnemen, maar zonder competitie. Ook de jeugdcorso en de kindercorso zal te zien zijn. En de stoet zal begeleid worden door plaatselijke dansgroepen, Vlaamse acts en showkorpsen.