Bloemenbier gebotteld in brouwerij Kroontje Nele Dooms

17 juli 2020

17u58 0 Sint-Gillis-Dendermonde Het Corsocomité van Sint-Gillis-Dendermonde was vrijdagnamiddag te gast in Brouwerij ‘t Kroontje in Denderbelle. Daar werd het nieuwe bloemenbier gebotteld. “Aanvankelijk gebrouwen om het zeventigste jubileum van de Bloemenstoet te vieren, nu te gebruiken om ons verdriet door de annulatie te verdrinken”, klinkt het met een knipoog.

Het is Tijl Op de Beeck, één van de leden van het Corsocomité, die met het idee kwam om een eigen bier te brouwen. “Dat was er in ons zeventigjarig bestaan nog nooit van gekomen en het jubileum dit jaar leek natuurlijk een goede aanleiding”, vertelt hij. “Tijd dat de Bloemencorso ook eens een eigen biertje zou hebben, vonden we. We zouden het voorstellen op een avond voor zeventigjarigen. Maar daar heeft corona natuurlijk een stokje voor gestoken, net als voor de organisatie van de Bloemenstoet zelf.”

Ook al is de Bloemencorso recent geannuleerd, het bier brouwen ging wel door. Resultaat is een exclusief Bloemenbier, dat vrijdagnamiddag in brouwerij ‘t Kroontje op flesjes getrokken werd. Daar moet het nu nog een aantal weken hergisten op fles. “Ons Bloemenbier is een amberkleurig, troebel bier, een tripel van 7,5 procent alcohol”, zegt Op de Beeck. “Het biertje beschikt over een fris en origineel boeket aan smaken. Wie het drinkt, proeft viooltjes, rozen, goudsbloem en korenbloem, met een zachte nasmaak.”

Driehonderd liter is er van het Bloemenbier gebrouwen. Het wordt verkocht in sixpacks met flesjes van 33 cl. Die kosten 16 euro per pakket. Wie bestelt, krijgt het bier aan huis geleverd na 15 augustus. “Afhankelijk van het succes, komt er volgend jaar een tweede brouwsel”, zegt voorzitter Dieter Mannaert (CD&V). “Dat kunnen we dan schenken in ons Corsocafé tijdens de zeventigste bloemenstoet in september 2021". Bestellen kan via webmaster@bloemencorso.be.