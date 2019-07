Blijdorp krijgt nieuw toestel om zintuigen personen met zware beperking te stimuleren dankzij leerlingen Pius X Nele Dooms

05 juli 2019

Dankzij Robin, Rob, Kobe en Manu uit het zesde jaar Elektromechanica van school PIUS X uit Zele is Blijdorp Dendermonde, waar personen met een ernstige verstandelijke beperking verblijven, een bijzonder toestel voor therapie rijker. Het gaat om de ROKOMA, ontwikkeld in het kader van een een STEM-project van het Regionaal Technologisch Centrum van Oost-Vlaanderen, in samenwerking met de Zeelse school. “Het toestel kan ingezet worden voor de basale stimulatie die we toepassen op onze Blijdorp-gasten”, zegt directeur Hilde Laget. “Die stimulatie zorgt ervoor dat het lichaam geactiveerd wordt en waarneming, beweging en communicatie uitgelokt wordt. Met het nieuwe toestel kunnen we de zintuigen stimuleren op een eenvoudige manier. Zowel de volwassenen die ondersteuning krijgen in Blijdorp Baleunisstraat in Dendermonde, als de jongeren die in Buggenhout begeleid worden, kunnen er dankbaar gebruik van maken.” De leerlingen bouwden een jaar lang aan dit complexe toestel, dat volledig afgestemd is op gebruikers in een rolwagen. Vrijdag werd het met de nodige trots officieel overhandigd.